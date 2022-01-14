الأسود: عودة عقيلة صالح لرئاسة البرلمان تعني أن الانتخابات الرئاسية ستؤجل لأكثر من 3 أشهر

ليبيا – قال عضو مجلس النواب ميلود الأسود إنه رغم أن عقيلة صالح لم يعلن رسميًا عودته ليترأس جلسات مجلس النواب، فإن خبر العودة متداول كثيرًا بين الزملاء والأصدقاء.

الأسود وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية” اليوم الجمعة أضاف: “إذا عاد صالح إلى عمله، فمعنى ذلك أن الانتخابات الرئاسية ستؤجل لأكثر من 3 أشهر لأنه مرشح، ولن تكون الانتخابات في 24 يناير كما يشاع إذا عاد صالح إلى العمل الآن”.

وتابع النائب: “خلال فترة غياب صالح ترأس الجلسات النويري، الذي يتميز بالمرونة في التعامل مع الأعضاء حيال مختلف المواضيع والقرارات الحساسة”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية