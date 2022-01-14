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تجمع مياه الأمطار في حي 700 بسرت يفاقم معاناة المواطنين

تم النشر منذُ 55 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

باشرت فرقة التشغيل والصيانة لمرفق الصرف الصحي بمركز خدمات سرت، أعمال شفط مياه الأمطار المتراكمة في حي 700 السكني.

وأوضحت شركة المياه والصرف الصحي أن عمليات تصريف المياه التي بدأت منذ ساعات الصباح الأولى اليوم الجمعة، تأتي لفض المختنق بسبب عدم وجود منظومة لتصريف مياه الأمطار، وغياب البنية التحتية للحي الذي يعد من أكثر الأحياء التي يعاني سكانها من تلك المختنقات.

يُذكر أن موجة هطول الأمطار الأخيرة كشفت عن تهالك البنية التحتية وغياب منظومات لتصريف الأمطار في أغلب المدن، رغم اتساع الإنفاق الحكومي على قطاع البنية التحتية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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