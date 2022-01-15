احويلي: نجاح التوافق بين عقيله والمشري ينهي مسيرة «لجنة الحوار»

اشترط عضو مجلس الدولة الاستشاري عبد القادر احويلي، أن يكون المسار الدستوري قائما على الشراكة بين الأعلى للدولة ومجلس النواب، وأن يكون مشروع الدستور الصادر عن الهيئة التأسيسية هو الإطار العام لإتمام الاستحقاق الدستوري.

وقال احويلي، في تصريحات صحفية، أن الكرة الآن أصبحت في ملعب مجلس النواب إلى حين الكشف عن مخرجات جلسته المقبلة التي سيستمع ويناقش فيها ما خرجت به لجنة خارطة الطريق بعد أن أنهت المرحلة الأولى من لقاءاتها.

وأضاف أنه لو تم التوافق بين الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور ومجلس النواب والأعلى للدولة على تشكيل لجنة مشتركة لإعداد خارطة طريق سيكون ذلك بداية الحل، على حسب رأيه.

وزعم احويلي، أن طابع السرية للقاء المشري مع عقيله صالح سببه أن عقيله مرشح للرئاسة ولا يمثل مجلس النواب في هذا اللقاء.

ولفت احويلي، إلى أن المستشارة ستيفاني ويليامز تبدي ارتياحها للتقارب بين رئيسي الأعلى والنواب وتعتبر عمل لجنة الحوار مجمدا، ولو نجح برنامج الرئيسين فإنه لا دور لـ75 مستقبلا.