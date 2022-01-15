اللافي لـ”نورلاند”:يجب وضع وعاء زمني للانتخابات وفق خارطة واضحة المعالم

قال عبد الله اللافي نائب رئيس المجلس الرئاسي ، في تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع توتر اليوم الجمعة:” ناقشت خلال اتصال هاتفي مع السفير والمبعوث الأمريكي الخاص العملية الانتخابية، ريتشارد نورلاند وأكدت على ضرورة وضع خارطة واضحة المعالم، ووعاء زمني محدد لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي، وهو ما ينتظر من مجلس النواب القيام به، بما يلبي طموح الليبيين، ووفق آلية من النزاهة والشفافية، تقبل بنتائجها الجميع”.

وقبل 10 أيام، أجرى السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند اتصالا هاتفيا يوم الجمعة 4 يناير الجاري بنائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي.

وقال نورلاند في تغريدة عبر “تويتر”: “ناقشت اليوم عبر الهاتف مع نائب رئيس المجلس الرئاسي اللافي الخطوات التالية في العملية الانتخابية”.

وأضاف: “بينما تعتمد الخطوات التالية على القادة الليبيين، فإن الولايات المتحدة تدعم بقوة اتباع مسار يمكن أن يؤدي إلى انتخابات حرة ونزيهة وشاملة ضمن الإطار الزمني الأصلي المنصوص عليه في خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي”.

يذكر أن المستشار الأممية ستيفاني وليامز دعت إلى إجراء الانتخابات الليبية قبل يونيو المقبل، مؤكدة أن خارطة الطريق المعتمدة من قبل مجلس الأمن تنتهي في ذلك الوقت.