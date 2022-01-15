العرفي: سنفتح باب الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة بجلسة النواب المقبلة

كشف عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، كواليس جلسة البرلمان المقبل المزمع عقدها يوم الإثنين، ومصير الحكومة الحالية برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

وقال العرفي، في تصريح مقتضب رصدته “الساعة24″ إنه سيتم فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة في جلسة الإثنين المقبل.

وأضاف العرفي:” هناك نواب يرغبون في تولي منصب رئاسة الحكومة”.

ودعا رئيسُ مجلس النواب إلى عقدِ جلسةٍ يوم الاثنين المقبل في مقرّ المجلس بمدينة طبرق.

وتُعد هذه الجلسة الأولى، التي من المقرر أن يترأسها رئاسة صالح الذي عاد لاستلام منصبه بعد تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررةً في الرابع والعشرين من ديسمبر الماضي.