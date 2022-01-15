السفير الأمريكي لـ«الكوني»: انعدام الأمن والفقر يجعلنا نتمسك بإجراء الانتخابات في أسرع وقت

قال السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، إن الولايات المتحدة تدعم مسار الانتخابات، ضمن الإطار الزمني الأصلي لخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي، والتي أقرها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بحسب بيان نشره هبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وأضاف نورلاند، خلال مكالمة هاتفية مع عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، أن انعدام الأمن والفقر في المنطقة الجنوبية سبب آخر لضرورة إجراء الانتخابات في أسرع ما يمكن، حتى تتمكن حكومة وطنية مُوحدة من العمل لصالح جميع المواطنين الليبيين.

وكان نورلاند، قد جدد خلال مهاتفته مع عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي في وقت سابق اليوم الجمعة، ضرورة التقيد بالجدول الزمني الذي أقرته خارطة الطريق الأممية، في حراك دبلوماسي أمريكي يهدف لتسريع إجراء الانتخابات المتعثرة.