نورلاند والكوني يبحثان مسار الانتخابات ضمن خارطة الطريق

بحث السفير والمبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند مع النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني. في أتصال هاتفي اليوم الجمعة العراقيل التي تواجه العملية الإنتخابية.

وأكد نورلاند عبر الصفحة الرسمية للسفارة الامريكية في ليبيا دعم الولايات المتحدة لمسار للانتخابات. ضمن الإطار الزمني الأصلي لخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي االتي أقرها مجلس الأمن.

وشدد على أن انعدام الأمن والفقر في الجنوب يعدّ سببًا إضافيًّا لضرورة إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.

وكان سفيرا الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية لدى ليبيا قد اجروا مباحثات حول مستجدات الوضع في ليبيا تركّزت حول الانتخابات.

وقالت السفارة الأمريكية لدى ليبيا إن السفير، ريتشارد نورلاند، والقائم بالأعمال الروسي، جمشيد بولتايف، التقيا يوم الخميس في تونس لمقارنة الملاحظات حول آفاق استعادة زخم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا بقيادة ليبية وتيسير أممي.

وسبق أن أجرى السفير الأمريكي عدة محادثات مع مسؤولين ليبيين تركزت حول المحافظة على زخم الانتخابات في البلاد.

كما سبق للقائم بالأعمال الروسي أن التقى مع المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز.

وتناول الجانبان التطورات الأخيرة في ليبيا. حيث أكد وليامز أنهما شدّدا على الحاجة إلى الحفاظ على الزخم الانتخابي ومواصلة العملية السياسية التي تشمل مختلف الأطياف الليبية.

وكانت لجنة التواصل بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور قد أعلنت توافقها مع لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بنقابة المحامين على الدفع نحو إنهاء المسار الدستوري عبر الاستفتاء أو اعتماد مشروع الدستور كدستور مؤقت لبناء قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

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