ستيفاني وليامز تناقش مع أونال التطورات في ليبيا والسير نحو الانتخابات

أكدت المستشارة الأممية ستيفاني وليامز في تغريدة لها عبر حسابها التويتر اليوم الجمعة. إنها ناقشت مع نائب وزير خارجية تركيا سادات أونال في أنقرة التطورات السياسية في ليبيا. وخيارات السير قدما للانتخابات.

وأوضحت وليامز أنها شددت خلال اللقاء على ضرورة تعزيز روح التوافق بين الأطراف الليبية. من أجل الصالح العام للبلاد بوجود دعم إقليمي ودولي.

وفي سياق متصل قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إنّ الأمم المتحدة تعمل بشكل مكثف مع الأطراف الليبية من أجل إجراء الانتخابات في البلاد، في أسرع وقت ممكن.

وأوضح غوتيريش أنّ مستشارته ستيفاني ويليامز تعمل بكل جد مع الأطراف المعنية في ليبيا.

وذلك بهدف إيجاد الظروف الملائمة لتحريك الأمور قدما إلى الأمام بأسرع ما يمكن.

ولفت غوتيريش إلى أنه أصبح عنصرا إيجابيا يتمثل في أنه بإمكان مجلس النواب أن ينعقد بكل أعضائه، من كل أنحاء ليبيا وذلك للمرة الأولى منذ سنين عديدة، لتشكيل لجنة تضع خارطة طريق.

في حين أضاف غوتيريش أنّ الأمم المتحدة تعمل الآن مع كل الأطراف لضمان أن تسمح خارطة طريق من إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن، وأنّه من الضروري إنشاء مؤسسات شرعية في ليبيا.

وكان السفير والمبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند قد بحث مع النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني. في أتصال هاتفي اليوم الجمعة العراقيل التي تواجه العملية الإنتخابية.

في حين أكد نورلاند عبر الصفحة الرسمية للسفارة الامريكية في ليبيا دعم الولايات المتحدة لمسار للانتخابات. ضمن الإطار الزمني الأصلي لخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي االتي أقرها مجلس الأمن.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا