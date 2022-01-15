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تيار «بوسهمين»: سحب الثقة من الحكومة لعبة جديدة من بعض الأطراف

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال عوض عبدالصادق، رئيس المكتب السياسي لتيار «يا بلادي» الذي يترأسه نوري بوسهمين:” ندعو إلى إجراء الانتخابات البرلمانية؛ كي ينتج عنها برلمان جديد يحل محل الأجسام الحالية”، على حد تعبيره.

وأضاف الصادق، في مقابلة مع موقع «عربي21» القطري:” نرفض دعوات سحب الثقة من حكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، فمحاولة سحب الثقة لعبة جديدة من بعض الأطراف يمكن تسميتها “لا للتمديد2″، بحسب ادعائه.

ولفت إلى أن الدستور مهم لأي دولة، لكن الأهم هو إيجاد آلية للتمسك به وحمايته من الانقلاب عليه، فليبيا تحتاج لإعادة بناء المؤسسة العسكرية وليس فقط توحيد هذه الأجسام الموجودة” على حد قوله.

وزعم:” أن اللقاءات بين رئيس المجلس الأعلى للدولة الاستشاري خالد المشري ورئيس مجلس النواب عقيله صالح، هي محاولة لإطالة أمد المرحلة الانتقالية بما يخدم الطرفين”.

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صحيفة الساعة 24

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