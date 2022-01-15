موظف سابق بـ”الأمم المتحدة”: مالي قد تتحول إلى ليبيا فى منطقة الساحل

حذر الموظف السامي السابق ببرنامج الأمم المتحدة للتنمية، محمد عالي ولد لمرابط، من تحويل مالي إلى ليبيا جديدة فى منطقة الساحل وما يترتب علي ذلك من مخاطر أمنية تهدد كيان الدولة المالية، وذلك على خلفية صراع الدول الكبري على النفوذ في المنطقة.

وأضاف الخبير الموريتاني، في مقابلة مع صوت أمريكا رصدتها “الساعه 24 “، أنه على فرنسا توخي الحذر في تحركها علي المستوى الدولي لتكثيف الضغط على الحكام العسكريين في مالي، والعقوبات المفروضة من طرف مجموعة سيدياو ضد مالي، لأن أي اجراءات مشددة ضد مالي قد تدفع الوضع الي الانفجار على غرار ما حصل في ليبيا، وعلى باريس الحذر لكي لا تتورط في المستنقع المالي وتدمير هذا البلد حيث ان التركيبة الاجتماعية لسكان مالي والتناقضات القائمة تمثل برميل بارود لا يحتاج انفجاره أكثر من شرارة او تهور من هنا أو هناك.

وثمن ولد لمرابط موقف الرئيس الموريتاني الذي عبر للرئيس الدوري لمجموعة سدياو عن حرص موريتانيا على استقرار الاوضاع في مالي ومساعدة الماليين في الخروج من الأزمة.