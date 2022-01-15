الحاجي: عقيله صالح والمشري عملاء للبعثة الأممية وخانا الليبيين

اتهم الناشط السياسي جمال الحاجي، المرشح الرئاسي عقيله صالح، وخالد المشري رئيس مجلس الدولة الاستشاري، بالخيانة والعمالة للبعثة الأممية، على حد تعبيره.

وقال الحاجي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” يا ليبيين لا تسمحوا أن يستغل غفلتكم ويدعي تمثيلكم مناشف قذارة “البعثةالأممية”، على حد قوله.

وأضاف الحاجي:” المنعدم المسمى زوراً “برلمان ليبيا” بقيادة الخائن عقيله صالح والمسمى زوراً “مجلس دولة” بقيادة “الإخوان الجدد” جسمان صنعهم مبعوثي الأمم المتحدة العملاء وتحديداً المرتشي الفاسد “برناردينو ليون، بمؤامرة الصخيرات القذرة بالمواخير”، على حد زعمه.

ولفت إلى أن الشعب الليبي والعالم شاهد المسرحية على الهواء، كيف تم استخدام شهود الزور أدوات “تمشي على بطونها” لتمرير مؤامرة إسقاط السلطة وتسفيه القضاء وتسليم ليبيا وإرادة الشعب الليبي إلى عملاء الأمم المتحدة، وبالتالي قمة الوقاحة أن يتحدث هؤلاء باسم الشعب الليبي، ونحن شعب لا يستحق الحياة إن سمح لهذا النفر من الرهط تمثيله وتمثيل الخونة والمأجورين له” على حد ادعائه.

وزعم أن موظفي المرتشي الفاسد ليون مهمتهم لا تتعدى كونهم منشفة لقذارة المؤامرة التي تديرها مجموعة من الدول المتربصة بليبيا وجدوا ضالتهم في حفنة من جهلة وسماسرة ومجرمين ولصوص وطلاب سلطة يبيعون لمن يشتري يستخدمونهم ويتناوبون على استخدامهم”.

وتابع:” من قبل على نفسه برشوة “ليون” على حساب إسقاط سلطة تشريعية حتى ولو كانت فاسدة وساهم في تسفيه القضاء وحكم المحكمة وسلم ليبيا إلى عملاء الأمم المتحدة مكانهم المحاكم لا تمثيل الشعب”، على حد قوله.

واختتم منشوره قائلا:” والله ما سيكتب التاريخ غير هذا “بيعكم أصوات الشعب مقابل مرتبات ومناصب قذرة”، على حد تعبيره.