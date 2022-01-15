البشير: الجنوب أكثر المناطق شهد عمليات عسكرية ومشكلته لن تحل إلا بالانتخابات

قال المحلل العسكري طه البشير إن مشكلة الجنوب الليبي “لن تحل إلا بإجراء الانتخابات، ووجود حكومة شرعية تضع هذا الملف نصب أعينها”، مبررا ذلك بأن “مشكلة الجنوب ليست أمنية فقط، بل بالتأكيد هي مشكلة اجتماعية وصحية واقتصادية ومعيشية”.

وأضاف البشر لموقع “سكاي نيوز عربية”، رصدته “الساعه 24 “فإن أكثر المناطق التي شهدت عمليات عسكرية آخر 4 سنوات هي مدن الجنوب، متسائلا: “لكن ما الفائدة في ظل غياب حكومي واضح وضعف الإمكانيات هناك؟”.

كما اعتبر أن غياب التمثيل الرسمي للجنوب الليبي داخل الحكومة أدى لغياب المنطقة عن خطط الإصلاح والتطوير، وأن توزيع الموارد “لم يكن عادلا إذا قورن الجنوب بباقي المناطق”.