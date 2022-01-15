الأرصاد: طقس بارد على معظم مناطق البلاد

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون الطقس باردًا على معظم مناطق البلاد؛ إذ تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 12 و17 درجة مئوية ولا تتجاوز 11 درجة مئوية على المرتفعات الجبلية.

وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، تتكاثر السحب من حين إلى آخر على بعض مناطق الشمال يتخللها هطول أمطار متفرقة وقد تشمل بعض مناطق الدواخل.

رأس إجدير حتى سرت سهل الجفارة – جبل نفوسة

حالة السماء: تكاثر للسحب من حين لآخر مع سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا على بعض المناطق الساحلية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 10 و16 درجة مئوية.

الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد – الواحات – مرادة

حالة السماء: تكاثر للسحب من حين لآخر مع سقوط أمطار متفرقة خاصةً على المناطق الساحلية والجبل الأخضر، وغدًا تشمل بعض مناطق الدواخل.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، وتنشط أحيانًا على بعض مناطق الساحلية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 14 و17 درجة مئوية، ولا تتجاوز 12 درجة مئوية على الجبل الأخضر.

الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر على مناطق غدامس والحمادة والجفرة.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 12 و16 درجة مئوية.