بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم السبت 15 يناير 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم السبت 15 يناير 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تكون الأجواء باردة على معظم إرجاء البلاد، مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق الساحلية والدواخل.

رأس إجدير حتى سرت سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: تكاثر للسحب من حين لأخر مع سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق.

الرياح:شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة تنشط أحياناً على بعض المناطق الساحلية.

درجات الحرارة القصوى:تتراوح ما بين (10-16) مْ .

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: تكاثر للسحب من حين لأخر مع سقوط أمطار متفرقة خاصةً على المناطق الساحلية والجبل الأخضر ويوم الغد تشمل بعض مناطق الدواخل.

الرياح:شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة وتنشط احيانا على بعض مناطق الساحلية.

درجات الحرارة القصوى:تتراوح مابين (14-17) مْ ،ولاتتجاوز(12) مْ على الجبل الأخضر.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء:السماء قليلة السحب تتكاثر على مناطق غدامس والحمادة والجفرة.

الرياح:شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى:تتراوح مابين (12 – 16)مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء:السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا خاصة على السرير.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (15- 18) مْ وتسجل انخفاض بسيط يوم الغد.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (18:23)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (08:10).