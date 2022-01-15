“رصد الجرائم” تطالب النائب العام بالتحقيق في مقتل 3 مغاربة بمركز احتجاز تابع لـ”الككلي”

قالت منظمة رصد الجرائم الليبية، إنها وثقت مقتل “عبدالعزيز الحرشي” 30 سنة، و “حمزة غدادة” 21 سنة، و “محمد عطة” 32 سنة، وهم مهاجرين من الجنسية المغربية، كانوا محتجزين داخل مركز احتجاز للمهاجرين في منطقة الماية غرب طرابلس، والذي يشرف عليه “جهاز دعم الاستقرار” بإمرة “عبدالغني الككلي” والتابع للمجلس الرئاسي.

وتابعت المنظمةن قتل “عبدالعزيز الحرشي” تحت التعذيب مطلع يناير الجاري، وقتل “محمد عطة” في 3 ديسمبر 2021 بعد تدهور حالته الصحية وعدم توفير الرعاية الطبية له او نقله إلى المستشفى. فيما لم يعرف تاريخ مقتل “حمزة غدادة” بالتحديد، وقد نُقلت الجثث الى ثلاجة الموتى بمستشفى الزهراء العام، و أكدت اسرة احد الضحايا انهم تحصلوا على صور للضحية وهو في ثلاجة الموتى وعليه آثار تعذيب.

وأضافت المنظمة، نحمل المجلس الرئاسي الليبي المسؤولية القانونية الكاملة بخصوص هذه الجريمة وغيرها من الانتهاكات المتكررة و المروعة ضد المهاجرين، التي يرتكبها “جهاز دعم الاستقرار” الذي يتبعهم، دون اتخاذ اي اجراءات لمحاسبة المسؤولين عنها.

واستطردت المنظمة، نطالب النائب العام الليبي بفتح تحقيق فوري وشفاف في هذه الواقعة وتقديم المسؤولين عنها الى العدالة، واتخاذ اجراءات عاجلة لحماية المهاجرين بمراكز الاحتجاز.