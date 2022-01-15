“مكافحة الأمراض”: الحالة الوبائية لا تزال تصنف ضمن الانتشار المجتمعي

أكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالة الوبائية في ليبيا لا تزال تصنف ضمن حالة الانتشار المجتمعي حيث بلغت عدد الإصابات الكلية 396,452 حالة وعدد الوفيات التراكمية 5,828 حالة وفاة.

وأضاف المركز الوطني، في بيانه الأسبوعي، أن عدد الحالات النشطة بلغ 8,445 مع نهاية هذا الأسبوع بانخفاض بلغ 6 % عن الأسبوع الماضي، وقدرت عدد الحالات التي تحتاج لرعاية طبية خلال الأسبوع الماضي 179 حالة بانخفاض بلغ 13% عن الأسبوع الماضي.

وأشار المركز إلى انخفاض الاختبارات التي تم إجراؤها يوميًا مقارنة بالأسبوع الماضي حيث بلغ متوسطها 5,026 اختبار يومياً بانخفاض بلغ 11 % مع استقرار في نسبة الحالات الموجبة عن متوسط أسبوعي 12 % وانخفاض في متوسط عدد الوفيات الذي بلغ ثماني حالات في معدل مستقر للأسبوع السادس على التوالي.

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