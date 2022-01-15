الارصاد: استمرار الطقس البارد.. وأمطار متفرقة على هذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم السبت 15/ 01 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الطقس يبقي بارداً على معظم مناطق البلاد حيث درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (12 – 17) مْ ولاتتجاوز (11) مْ علي المرتفعات الجبلية.

ووفقا للتقرير تتكاثر السحب من حين الى اخر على بعض مناطق الشمال يتخللها سقوط أمطار متفرقة وقد تشمل بعض مناطق الدواخل.

وكانت الارصاد قد اشارت في تقرير سابق مساء الجمعة إلى أن المنطقة الغربية تشهد هطول للغيث النافع فى بعضه غزير مع احتمال ان يكون مصحوبا بحبات البرد ، كذلك الاجواء الباردة مستمرة خاصة على المرتفعات والمناطق الصحراوية.

والله أعلم.