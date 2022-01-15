شلقم: بابا الفاتيكان يتحدث عن قتلى المسلمين أكثر مما يفعل العلماء في بلادنا

قال عبد الرحمن شلقم وزير الخارجية الأسبق، إن بابا الفاتيكان يتحدث عن المهجرين والنازحين والقتلى والجرحى والجياع من المسلمين، أكثر مما يتحدث عنهم الفقهاء والعلماء على المنابر في بلداننا، و أغلب الدول المتبرعة لمساعدة المحتاجين من المسلمين هي دول غير إسلامية.

أضاف في مقالٍ بصحيفة الشرق الأوسط اللندنية أنه: ” لا مناص من خروج المفكرين والباحثين والمبدعين العرب من الحفر في الماضي السحيق، والبحث في المعرفة العلمية، وإيصالها إلى العامة بوسائل الاتصال الحديثة المختلفة التي صارت الحبل الذي يمتد للجميع للخروج من حفر الماضي السحيق، والتوقف عن مضغ الماضي الهشيم بأسنان الحروف” وفق تعبيره.