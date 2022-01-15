لنقي: يصعب إجراء انتخابات نزيهة بعد حرب استمرت لسنوات

سوزان الغيطاني – بوابة إفريقيا الإخبارية |

15 January, 2022

أكد عضو مجلس الدولة أحمد لنقي أن الانتخابات سواء كانت رئاسية أو تشريعية لن تؤتي ثمارها ما لم تعزز الثقه بين جميع الأطراف السياسية والعسكرية لذلك من الصعب إجراء انتخابات نزيهة وشفافه بعد حرب أهلية استمرت لسنوات.

وشدد لنقي في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية على أنه لا يدعم فكرة إجراء الانتخابات التشريعية منفردة عن الانتخابات الرئاسية حتي لا يستحوذ البرلمان الجديد على السلطة التنفيذية في غياب رئيس الدولة.

ولفت لنقي إلى ضرورة إعداد قانون الانتخاب التشريعية وأن لا تجرى هذه الانتخابات إلا بعد التوافق على قاعدة دستورية للانتخابات الرئاسية أو دستور يتم التوافق عليه و‏تجري الانتخابات التشريعية متزامنة مع الانتخابات الرئاسية سواء كانت هذه الانتخابات الاخيرة من جولة أو جولتين .

‏وأشار لنقي إلى ضرورة أن لا تباشر السلطة التشريعية الجديدة عملها إلا بعد أن يقسم الرئيس الجديد اليمين.

وبين لنقي أنه في حالة فشل الجهود المحلية والدولية لإجراء الانتخابات سيكون الحل هو الرجوع إلى دستور الاستقلال الاتحادي سنة1951 لفترة خمس سنوات ثم يستفتي الشعب.