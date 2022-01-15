طقس بارد على معظم مناطق البلاد

العنوان-طرابلس

يكون الطقس باردًا على معظم مناطق البلاد؛ إذ تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 12 و17 درجة مئوية ولا تتجاوز 11 درجة مئوية على المرتفعات الجبلية.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تكاثر السحب من حين إلى آخر على بعض مناطق الشمال يتخللها هطول أمطار متفرقة وقد تشمل بعض مناطق الدواخل.

وتشهد مناطق رأس إجدير حتى سرت سهل الجفارة – جبل نفوسة تكاثرا للسحب من حين لآخر مع سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق.

والرياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا على بعض المناطق الساحلية، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 10 و16 درجة مئوية.

أما الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد – الواحات – مرادة تشهد تكاثرا للسحب من حين لآخر مع سقوط أمطار متفرقة خاصةً على المناطق الساحلية والجبل الأخضر، وغدًا تشمل بعض مناطق الدواخل.

والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، وتنشط أحيانًا على بعض مناطق الساحلية، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 14 و17 درجة مئوية، ولا تتجاوز 12 درجة مئوية على الجبل الأخضر.

وفي الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة تكون السماء قليلة السحب تتكاثر على مناطق غدامس والحمادة والجفرة، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 12 و16 درجة مئوية.

أما الكفرة – السرير- تازربو تكون حالة السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا خاصة على السرير، والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 15 و18 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا بسيطًا غدًا.