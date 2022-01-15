قيادي بتيار “بوسهمين”: نحتاج انتخابات برلمانية ونرفض سحب الثقة من الدبيبة

في مقابلة مع موقع عربي 21 الممول قطرياً، قال رئيس المكتب السياسي بتيار نوري بوسهمين رئيس المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته “يا بلادي” عوض عبد الصادق، إن محاولة سحب الثقة من الحكومة هي لعبة جديدة من بعض الأطراف يمكن تسميتها (لا للتمديد 2).

أضاف عبد الصادق: “ندعو إلى إجراء الانتخابات البرلمانية؛ كي ينتج عنها برلمان جديد يحل محل الأجسام الحالية، ونرفض دعوات سحب الثقة من حكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة”.

وتابع قائلًا: “الدستور مهم لأي دولة، لكن الأهم هو إيجاد آلية للتمسك به وحمايته من الانقلاب عليه، وليبيا تحتاج لإعادة بناء المؤسسة العسكرية وليس فقط توحيد هذه الأجسام الموجودة، كما أن اللقاءات بين رئيس مجلسي الدولة والنواب هي محاولة لإطالة أمد المرحلة الانتقالية بما يخدم الطرفين”.