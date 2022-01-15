مكافحة الأمراض: ازدياد عدد إصابات كورونا في تونس مصدر قلق كبير لليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن زيادة عدد الحالات المصابة بكورونا في تونس يمثل مصدر قلق كبير لليبيا.

وأكد التقرير الوبائي للمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن المؤشرات الليبية للوباء تؤكد توافق كبير للمنحنيات الوبائية في ليبيا مع نظيرتها في تونس مع اختلاف الحجم.

وأشار التقرير إلى أن الوضع الوبائي في ليبيا لا يزال يشهد استقرارا هذا الاسبوع بالرغم من تسجيل ارتفاعات ملحوظة في بعض المؤشرات مما قد يشير إلى تغير في الوضع الوبائي خلال الأسابيع القليلة القادمة.

ولفت التقرير إلى تدني عدد الاختبارات التي يتم إجراءها في المنطقة الشرقية والجنوبية إلى أقل من 10 لختبارات لكل 100 ألف مواطن يشكل وهو ما يشكل عائقا لقراءة الوضع الوبائي بصورة دقيقة وعلى سرعة أجهزة الدولة في اتخاذ الإجراءات المناسبة.