“بلدي بنغازي” يشرع في صيانة خط الصرف المنهار بالطريق الدائري

باشرت بلدية بنغازي أعمال الصيانة لخط الصرف الصحي بالطريق الدائري الأول عقب قيام الفِرق الفنية من مكتب المشروعات بالبلدية والشركة العامة للمياه والصرف الصحي بنغازي بمُعاينة الخط .

وكان خط الصرف الصحي المجاور لمصحة الصفوة، قد تعرض للانهيار قبل أيام بسبب انتهاء عمره الافتراضي حيث يعدّ من الخطوط الرئيسة الناقلة للصرف الصحي للمحطة الرئيسة بالمدينة.

يُذكر أن فِرق الصيانة بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي قد أنهت استبدال مضخة تصريف مياه الأمطار بمحطة الرفع بالطريق الثالث “الطريق السريع” للتعامل مع المياه الناتجة عن هطول الأمطار.

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