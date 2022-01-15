22 نائبًا من المنطقة الغربية يطالبون بتنصيب “باشا آغا” رئيسا للحكومة

طالب 22 نائبًا من غرب البلاد، رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، بتنصيب فتحي باشا آغا رئيسًا للحكومة بديلًا عن عبد الحميد الدبيبة، وذلك وفقًا ما نشره موقع “العربية نت”

وبحسب مصادر نقلت عنها “العربية”، فإن النواب هم من الدائرتين 12 و13 أي من أقصى الغرب، وبرر النواب خطوتهم بضرورة التوصل لحل جذري يوصل البلاد إلى بر الأمان بعد فشل الحكومة في الوصول إلى الانتخابات.

كما طالب 15 عضوًا بمجلس النواب، بتغيير الحكومة التي يقودهَا عبد الحميد الدبيبة وإيقافهَا عن العمل ثم إحالتها على التحقيق، في شبهات الفساد المثارة حولها والمخالفات القانونية التي ارتكبتها.

جاء ذلك في بيان أصدره الـ15 نائبًا،أمس الجمعة ودعُوا من خلاله رئاسة مجلس النواب بتضمين بند اختيار رئيس حكومة جديد لجدول أعمال الجلسات القادمة، لتشكيل حكومة تكنوقراط مختصرة ذات مهام محددة أهمها الترتيبات الآنية لرفع القوة القاهرة وتوحيد المؤسسات ووقف الفساد لتهيئة الساحة الليبية للانتخابات، معلنين تبرؤهم من “حكومة الفساد برئاسة عبدالحميد الدبيبة”.