افتتاح المرحلة الثانية من توسعة طريق عين زارة – وادي الربيع

افتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة المرحلة الثانية من توسعة طريق عين زارة – وادي الربيع الممتد من جزيرة عودة الحياة إلى جزيرة السلام، ضمن خطة عودة الحياة.

وبين المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية أن مدير شركة الأشغال العامة أعلن خلال مراسم الافتتاح بأن المرحلة الثالثة من المشروع سيتم افتتاحها الشهر القادم في السابع عشر من فبراير .

يذكر أن المشروع دشن بإشراف جهاز مشروعات المواصلات، وتنفيذ مشترك من شركة الأشغال العامة وشركة أشغال تونس، حيث تم أفتتاح المرحلة الأولى منه شهر أكتوبر من العام الماضي.