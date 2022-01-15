وفاة شاب صدمته سيارة بطرابلس.. والسائق يسلم نفسه

أكدت مديرية أمن طرابلس وفاة شاب في العشرينيات من عمره إثر حادث مروري وقع أمس الجمعة.

وأوضحت المديرية في بيان أن ضابط التحقيق بقسم مرور عين زارة محمود نوح أبلغ عن وقوع حادث مروري لشاب كان يسير على قدميه بالقرب من «تريبولي مول»، إذ صدمته سيارة، وتوفي على إثر ذلك.

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وأشارت المديرية إلى أن سائق السيارة سلّم نفسه للقسم، نافية ما تردد عن هروب السائق، ومؤكدة أنه جرت إحالته إلى النيابة لمتابعة واستكمال الإجراءات القانونية.