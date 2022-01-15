مكافحة الأمراض: يحذر من الموجة المقبلة للوباء ويوصي بإجراءات احترازية جديدة

قال المركز الوطني لمكافحة الأمراض إن الحالة الوبائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا لا تزال في حالة الانتشار المجتمعي، موصيًا بتكثيف الاستعدادات لمجابهة الموجة المقبلة للوباء، وإعادة فرض إجراءات احترازية في الأماكن العامة ومواقع العمل.

وأوضح المركز في تقريره للأسبوع الممتد من 7 حتى 13 يناير الجاري، أن ازدياد عدد حالات الإصابة في تونس يمثل مصدر قلق كبيرًا لليبيا، مضيفًا أن المؤشرات الليبية للوباء تشير إلى توافق كبير مع نظيرتها في تونس مع اختلاف الحجم.

وأشار إلى أن الوضع الوبائي في ليبيا لا يزال يشهد استقرارًا هذا الأسبوع بالرغم من تسجيل ارتفاعات ملحوظة في بعض المؤشرات، مما قد ينبأ بتغيُّر في الوضع الوبائي خلال الأسابيع القليلة المقبلة.