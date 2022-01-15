بلدية بنغازي تشرع في صيانة خط الصرف الصحي المنهار بالطريق الدائري الأول

أخبار ليبيا 24

شرعت بلدية بنغازي في أعمال صيانة خط الصرف الصحي بالطريق الدائري الأول، والذي تسبب الثلاثاء الماضي انهيار جزء من الطريق.

وأظهر الانهيار حفرة عميقة مغمورة بالمياه في حين أرجعت البلدية الأمر إلى حدوث تصدع في خط الصرف الصحي بالطريق الدائري الأول.

وبعد انهيار جزء منه سارعت أجهزة الأمن المرورية في إغلاق الطريق أمام المارة.

في حين أوضحت البلدية، أن الفرق الفنية من مكتب المشروعات والشركة العامة للمياه والصرف الصحي بنغازي قامت بمعاينة الخط والبدء في الاستعدادات المطلوبة لتنفيذ أعمال الصيانة.

وأشارت إلى أن خط الصرف الصحي المذكور يعد من الخطوط الرئيسية الناقلة للصرف الصحي للمحطة الرئيسية.

ولفتت البلدية إلى أن السبب في حدوث التصدع هو انتهاء العمر الافتراضي للخط.