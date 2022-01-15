منفذ السلوم المصري: ضبط كمية من الخمور قبل دخولها ليبيا

أحبطت السلطات المصرية بمنفذ السلوم 3 محاولات لتهريب كمية من المشروبات الكحولية (الخمور) والتبغ وعدد من أجهزة تقوية الشبكات قبل دخولها إلى ليبيا.

وأفاد بيان لمصلحة الجمارك المصرية، بأنه تم صبط المدعو «ا.ا مصري الجنسية» سائق السياره رقم رقم د أ م 4654 / د ف ص والمحمل عليها مشمول بيان جمركي صادر نهائى إلى ليبيا تهريب أصناف مخالفة، حيث تبين وجود 60 زجاجة مشروبات كحولية ( خمور ) أجنبية الصنع بالثلاجة السفلية الخاصة بقائد السيارة مغطأة بمجروش الثلج.

كما تم ضبط 350 كيس تبغ و30 جهاز تقوية شبكات حديثة مخبأه داخل مخازن سرية بجسم سيارتين قادمتين من ليبيا بأماكن يصعب الوصول إليها، حيث بلغ إجمالي التعويضات الجمركية المستحقة 6 مليون و820 ألف و946 جنيه مصري.

وقرر خالد الشبريسى مدير عام جمرك السلوم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 3 محاضر ضبط جمركي أرقام 6 و7 و9 لسنة 2022 وحجز المضبوطات وايداعها بمخازن جمرك السلوم وحرر المحاضر محمد بدر الصباح بالشئون القانونية.