اللافي يلتقي عقيلة صالح اليوم

وصل نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، إلى مطار الأبرق ظهر اليوم السبت، في طريقه إلى مدينة القبة، للقاء رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح.

وكان ‏نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، أكد خلال مباحثات هاتفية مع السفير والمبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا “ريتشارد نورلاند” على ضرورة وضع خارطة واضحة المعالم، ووعاء زمني محدد لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي، معولاً في الوقت ذاته على مجلس النواب للدفع بهذا المسار إلى الأمام، بما يلبي طموح الشعب الليبي، ووفق آلية من النزاهة والشفافية، تقبل بنتائجها جميع الأطراف.