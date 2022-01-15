في فبراير المقبل افتتاح المرحلة الثالثة.. الدبيبة يفتتح المرحلة الثانية من توسعة طريق عين زارة

العنوان-طرابلس

قام رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، أمس الجمعة، بافتتاح المرحلة الثانية من توسعة طريق عين زارة وادي الربيع الممتد من جزيرة عودة الحياة إلى جزيرة السلام.

وتم افتتاح الطريق الذي يأتي ضمن خطة عودة الحياة بحضور عدد من الوزراء، وعميد البلدية المكلف، ومدير شركة الأشغال العامة، وعدد من أهالي المنطقة.

وأكد المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة أن مدير شركة الأشغال العامة أعلن خلال مراسم الافتتاح بأن المرحلة الثالثة من المشروع سيتم افتتاحها في السابع عشر من فبراير المقبل.

وقدم عميد البلدية درعا لرئيس حكومة الوحدة الوطنية تقديرا لجهوده المبذولة من أجل الإسهام في التخفيف من معاناة المواطن.

يشار إلى أن المشروع دشن بإشراف جهاز مشروعات المواصلات، وتنفيذ مشترك من شركة الأشغال العامة وشركة أشغال تونس، حيث تم افتتاح المرحلة الأولى منه في شهر أكتوبر من العام الماضي.