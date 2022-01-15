الاتحاد يتعاقد مع “محمد الكوكي” لتدريب فريقه الأول لكرة القدم

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد تعاقده بشكل رسمي مع المدرب التونسي محمد الكوكي؛ لتدريب الفريق الأول لكرة القدم.

ويمتلك المدرب التونسي البالغ من العمر 46 عامًا سجلا حافلا كونه درب في عدد من الدوريات الممتازة على مدار 17 موسمًا.

حيث درب 12 موسمًا في الرابطة التونسية للمحترفين، وخاض 3 مواسم كمدرب في الدوري السوداني الممتاز.

كما خاض المدرب التونسي مهمة تدريبية لموسم رياضي واحد في الدوري السعودي للمحترفين.

وتحصل الكوكي على جائزة أفضل مدرب في الدوري التونسي موسمي 2016/ 2017 و2017/ 2018.

كما تحصل على جائزة أفضل مدير فني في الدوري السوداني موسم 2010/ 2011.

وقاد فريق الطائي السعودي، قبل الصعود من دوري الدرجة الأولى إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/ 2021.

وكانت إدارة نادي الاتحاد قد قررت منذ أسبوع إقالة المدرب الإيطالي سانيو بعد أن تعادل الفريق في 3 مباريات متتالية في الدوري الليبي وكلفت المساعد محمد الحمروني بمهمة تدريب الفريق.

ويحتل الاتحاد صدارة المجموعة الثانية برصيد 15 نقطه من 7 مباريات وبفارق 4 نقاط عن الأولمبي أقرب منافسيه.