القطراني: سأزور روسيًا غدا لبحث ملف إخراج المرتزقة وتطورات العملية الانتخابية

أكد النائب الأول لرئيس حكومة المنتهية الولاية حسين القطراني، أنه من المقرر أن يقوم بزيارة روسيًا غدا الأحد، رفقة وزراء النفط والصحة والتخطيط، وستستمر الزيارة 4 أيام.

القطراني و في تصريحات صحفية، قال إنه سيلتقي والوفد المشارك له نائب رئيس الحكومة الروسية ورئيس مجلس الدوما ووزير الخارجية الروسي، لبحث ملف إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية، وآخر تطورات العملية الانتخابية.

وأضاف “ستكون لنا بعد روسيا زيارات لدول عربية سأبدؤها بالأردن ثم المغرب”، مشيرًا إلى أن لقائه برئيس الحكومة سيكون خلال أول اجتماع وزاري، مؤكدًا “لن يكون هناك لقاء ثنائي بيننا”.