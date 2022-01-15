عميش: سنحافظ على ثمار الربيع العربي ولن نقف مكتوفي الأيدي في وجه الطغاة

أعرب عصام عميش، القيادي الإخواني الليبي المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، عن توقعه هروب الرئيس التونسي قيس سعيد وأن يلقى مصير مشابه لسابقه زين العابدين بن علي.

كتب عميش على فيسبوك: “بن علي هرب 14 يناير 2011، فمتي نسمع خبر قيس سعيد 14 يناير 2022؟” على حد تعبيره.

أضاف عميش: “اليوم في واشنطن العاصمة الأمريكية ندوة صحفية ونشاط سياسي بقيادة الأخ منجي الذوادي رئيس المؤسسة التونسية المتحدة وبمشاركة زوجة الأسير الوزير السابق نورالدين البحيري وهو في غرفة الإنعاش في المستشفي بسبب الإضراب عن الطعام.. المشاركون الآخرون السيد ايرك جولدستين من منظمة هيمان رايتس واتش، الدكتور عصام عميش من التحالف الليبي الامريكي، السيد إدوارد ميكال من مؤسسة المجلس الإسلامي الامريكي، السيد رائد جرار من مؤسسة الديمقراطية العالم العربي الآن، الدكتور بيل لورنس باحث وسياسي أمريكي، الدكتور رضوان المصمودي من مركز الاسلام والديمقراطية، بالاضافة إلى العديد من الناشطين السياسيين والحقوقيين في واشنطن”.

واختتم قائلًا: “لن نقف مكتوفي الأيدي في وجه الطغاة ودعاة الاستبداد والعسكرة، ولن نتخلي عن أي مساحة للحراك المدني السلمي للحفاظ علي ثمار الربيع العربي وفاء لدماء الشهداء وواجبا تجاه شعوبنا المحرومة من الحرية والعيش الكريم” على حد تعبيره.