المحجوب: صيانة فرع هيئة الإمداد والتموين بالمنطقة الجنوبية

أعلن مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش خالد المحجوب صيانة وإعادة تفعيل فرع هيئة الإمداد والتموين بالمنطقة الجنوبية .

وقال المحجوب في تدوينة له بموقع “فيسبوك” إنه جرى صيانة وتفعيل بعض المقرات بفرع الإمداد والتموين بالمنطقة الجنوبية والمتمثلة في صيانة مقر الإدارة ومخزن لحفظ التموين الجاف والطازج ومخزن للمهام .

وأوضح آمر فرع الإمداد والتموين الجنوبية أن الصيانه تمت بدعم من آمر عمليات الجنوب وآمر فرع سبها واللواء طارق بن زياد المعزز حيث تمت صيانة البوابة الرئيسية ومقر الإدارة وبعض المخازن .

وأكد آمر فرع الإمداد والتموين الجنوبية خلال كلمته إن فرع الإمداد والتموين بالمنطقة الجنوبية يقوم بتقديم التموين لجميع المناطق العسكرية بالجنوب وهي منطقة سبها العسكرية ومنطقة الشاطئ العسكرية ومنطقة مرزق العسكرية ومنطقة أوباري غات .

وجدد تأكيده على أن فرع الإمداد والتموين بالمنطقة الجنوبية يقوم بتزويد جميع التموين لقوات المسلحة العربية الليبية القادمة من خارج سبها والمكلفة بأعمال بالجنوب والمتمركزة في قاعدة تمنهنت الجوية .

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