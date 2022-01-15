بلدية بنغازي تباشر أعمال صيانة خط الصرف الصحي بالطريق الدائري الأول

العنوان-بنغازي

باشرت بلدية بنغازي أعمال الصيانة لخط الصرف الصحي بالطريق الدائري الأول، والذي تسبب الثلاثاء الماضي في انهيار جزء من الطريق.

وأظهر الانهيار حفرة عميقة مغمورة بالمياه في حين أرجعت البلدية الأمر إلى حدوث تصدع في خط الصرف الصحي بالطريق الدائري الأول.

وبعد انهيار جزء منه سارعت أجهزة الأمن المرورية في إغلاق الطريق أمام المارة.

وأوضحت البلدية، أن الفرق الفنية من مكتب المشروعات والشركة العامة للمياه والصرف الصحي بنغازي قامت بمعاينة الخط والبدء في الاستعدادات المطلوبة لتنفيذ أعمال الصيانة.

وأوضحت، أن خط الصرف الصحي المذكور يعد من الخطوط الرئيسية الناقلة للصرف الصحي للمحطة الرئيسية، وإن السبب في حدوث التصدع هو انتهاء العمر الافتراضي للخط.