الصحة ترفع درجة الاستعداد والاستجابة بمراكز العزل

شدد وزير الصحة علي الزناتي على رفع درجة الاستعداد والاستجابة بمراكز العزل وإطلاق حملات توعوية؛ لحث المواطنين على تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

ودعا “الزناتي”، خلال الاجتماع الطارئ الذي عقده صباح اليوم، مع إدارتي الطوارئ الصحية والمشروعات؛ إلى تنفيذ السياسة الوطنية للأكسجين من خلال توفير إمدادات كافية من الأكسجين الطبي و التأكد من كفاءة المنظومات وشبكات التزويد والتخزين.

وأشار إلى تشكيل لجان خاصة بمتابعة مراكز العزل وإعداد تقارير دورية بالخصوص.

وأكد “الزناتي” على التنسيق مع وزارة المالية ورئاسة مجلس الوزراء بشأن تسوية وصرف مستحقات العاملين، وتنفيذ التصنيف الجديد لمراكز العزل، اعتبارًا من العام الحالي.

وطالب جميع المرافق الصحية باتباع لوائح وإجراءات الصحة والسلامة المهنية، وتوفير مخارج للطوارئ، ومنظومات لمكافحة الحرائق.

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