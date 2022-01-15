تمهيدا للقاء المستشار صالح.. طائرة اللافي تهبط بقاعدة الأبرق

أخبار ليبيا 24

أكد مصدر مسؤول، اليوم السبت، هبوط طائرة نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي بالقاعدة الجوية الأبرق شرقي البلاد.

وأوضح ذات المصدر أن اللافي سيلتقي رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح.

يذكر أن عضو مجلس النواب، عبدالهادي الصغير، أعلن في 9 يناير الجاري عن عودة عقيلة صالح إلى رئاسة المجلس ستكون في الجلسة القادمة.

وكان قد كلف المستشار صالح نائبه، فوزي النويري، برئاسة جلسات مجلس النواب.

وذلك قبل ثلاثة أشهر من تقديم المستشار صالح أوراق ترشحه كمرشح للانتخابات الرئاسية في 20 نوفمبر الماضي.