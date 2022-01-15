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بالعون: لجنة خارطة الطريق أنتهت مهامها وستيفاني متمسكة بخارطة الصادرة عن ملتقى الحوار

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أكدت عضو مجلس النواب أسمهان بالعون، أن لجنة خارطة الطريق التابعة لمجلس النواب أنهت مهامها.

بالعون وفي تصريحات لقناة “ليبيا الأحرار” الذراع الإعلامية للإخوان المسلمين في ليبيا – أعربت عن قلقها من انهيار جهود الوصول لخارطة طريق جديدة، عقب تواصل مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز برئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح.

وأشارت بالعون إلى أن أعضاء مجلس النواب يرغبون في خارطة طريق جديدة للمرحلة، فيما تصر وليامز على التمسك بخارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار، حسب قولها.

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قناة ليبيا الحدث

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