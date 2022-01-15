حزب العدالة والبناء: بحثنا معالجة مشكلات مشروع الدستور قبل طرحه للاستفتاء

نظمت الدائرة السياسية بحزب العدالة والبناء – الذراع السياسية للإخوان المسلمين في ليبيا – ندوة حوارية حول مشروع الدستور الليبي، وذلك بمقر الحزب الرئيسي بالعاصمة طرابلس.

وشارك في الندوة عدد من الخبراء القانونيين وأعضاء بمجلس الدولة منهم عادل كرموس وأعضاء الدائرة السياسية بالحزب.

الندوة جاءت بسبب التفاعل السياسي مؤخرا مع مشروع الدستور الليبي وإمكانية طرحه للاستفتاء، ناقشت قضايا الإشكال في مواد الدستور، بالإضافة إلى الأسباب السياسية التي حالت دون وضعه ضمن الاتفاقات السياسية الليبية، وإمكانية معالجتها سياسيا، بحسب بيان للحزب.