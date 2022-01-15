البعثة الأثرية الفرنسية: بدء المهمة الثانية لإعادة تأهيل المتحف الوطني بطرابلس

أعلنت البعثة الأثرية الفرنسية لليبيا عن بدء مشروع إعادة تأهيل المتحف الوطني في طرابلس بالتعاون مع جامعة بوتييرز Grac وصندوق ALIPH.

وذكرت الأثرية الفرنسية إلى ليبيا، أنه بدأت المهمة الثانية للمشروع الفرنسي الليبي لإعادة تأهيل المتحف الوطني في طرابلس بالتنسيق مع السفارة الفرنسية في ليبيا وسفارة ليبيا في فرنسا.

ويعد متحف السراي الحمراء أو مجمع متاحف السراي الحمراء في قلعة طرابلس بمدينة طرابلس من أقدم وأكبر المتاحف الليبية.

وينقسم المتحف عمليًا إلى أربعة متاحف تعرض تراث وتاريخ ليبيا عبر فترات زمنية مختلفة تضم حضارات القبائل الليبية والإغريق والفينيقيين والرومان والبيزنطيين والعصور العربية.