أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية ضبط شخص أثناء قيامه بخطف مواطن مصري في صبراتة.

وأكدت وزارة الداخلية عبر مكتبها الإعلامي أن أعضاء التحري والقبض بمركز شرطة العلالقة بمديرية أمن صبراتة ألقوا القبض على المدعو “أ،م،أ” أثناء قيامه بخطف شخص مصري الجنسية.

وبينت وزارة الداخلية أنه تم ضبط المتهم أثناء قيامه بعملية الخطف ووضع المخطوف في مركبته الآلية لغرض ابتزاز رفاقه للحصول على مبلغ مالي، مؤكدة أنهتم تحرير المخطوف، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المتهم.