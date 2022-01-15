وزير الصحة يوجه برفع درجة الجهوزية والاستجابة بمراكز العزل

وجه وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الدكتور علي الزناتي، السبت، برفع درجة الجهوزية والاستجابة بمراكز العزل، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن التأكد من كفاءة منظومات الأكسجين الطبي وشبكات التزويد.

كما وجه الزناتي، خلال الاجتماع الطارئ الذي عقده مع مدير إدارة الطوارئ الصحية محمد الغزيوي، ومدير إدارة المشروعات سامي الشعافي، بضرورة التأكد من كفاءة منظومة التخزين بالمرافق الصحية، وتنفيذ السياسة الوطنية للأكسجين، وفق بيان للوزارة.

وتضمنت تعليمات الوزير، إطلاق حملات توعية وتثقيف صحي لحث المواطنين على تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وتشجيعهم على أخذ اللقاحات.

وأكد الزناتي، ضرورة التشديد على جميع المرافق الصحية باتباع لوائح وإجراءات الصحة والسلامة المهنية، وتوفير مخارج للطوارئ، ومنظومات لمكافحة الحرائق.

ولفت إلى أن وزارة الصحة ستعمل بالتنسيق مع وزارة المالية ومجلس الوزراء على صرف المستحقات المالية للعاملين الصحيين بمراكز العزل، واعتماد التصنيف الجديد لمراكز العزل، بدءًا من العام الجاري.

وقرر الوزير تشكيل لجان تختص بمتابعة مصانع الأكسجين، ومراكز العزل، وخزانات الأكسجين، وإعداد تقارير دورية عنها.

– «مكافحة الأمراض» يحذر من الموجة المقبلة للوباء ويوصي بإجراءات احترازية جديدة

وفي وقت سابق من اليوم، قال المركز الوطني لمكافحة الأمراض، إن الحالة الوبائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا، لا تزال في حالة «الانتشار المجتمعي»، موصيًا بتكثيف الاستعدادات لمجابهة الموجة المقبلة للوباء، وإعادة فرض إجراءات احترازية في الأماكن العامة ومواقع العمل.

وأوضح المركز في تقريره للأسبوع الممتد من 7 حتى 13 يناير الجاري، أن ازدياد عدد حالات الإصابة في تونس يمثل مصدر قلق كبيرًا لليبيا، مضيفًا أن المؤشرات الليبية للوباء تشير إلى توافق كبير مع نظيرتها في تونس مع اختلاف الحجم.