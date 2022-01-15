رافضا سحب الثقة من الدبيبة.. تيار يا بلادي يطرح رؤيته لإنهاء الأزمة الليبية

العنوان-طرابلس

طرح رئيس المكتب السياسي لتيار “يا بلادي”، عوض عبدالصادق، رؤية تيار “نوري أبوسهمين” لكيفية إنهاء الأزمة الليبية الحالية، التي ازدادت تعقيدا عقب تأجيل الانتخابات التي كان من المفترض إجراؤها في 24 ديسمبر 2021.

وفي تصريحات صحفية دعا “عبدالصادق” إلى إجراء الانتخابات البرلمانية في أقرب فرصة؛ كي ينتج عنها برلمان جديد يحل محل الأجسام الحالية.

مشيرا أن البرلمان الجديد تكون مهمته الرئيسية إتمام باقي الاستحقاقات المتمثلة في تسمية حكومة جديدة، أو الإبقاء على الحكومة الحالية للإشراف على تنفيذ استحقاقات المرحلة.

وقال عبدالصادق: “بعد ذلك يتم إجراء استفتاء على الدستور، يعقبه إجراء الانتخابات الرئاسية”.

وأعلن رفضه لدعوات سحب الثقة من حكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، قائلا: “أرى أن محاولة سحب الثقة من الحكومة هي لعبة جديدة من بعض الأطراف يمكن تسميتها (لا للتمديد 2) من أجل تكليف حكومة جديدة تخدم أجندات معينة وتستمر لسنوات، بعيدا عن الشعارات التي ترفعها هذه الأطراف في وجه الحكومة الحالية”.