تقرير أميركي ينتقد سياسة واشنطن في ليبيا

رأت مؤسسة “المجلس الأطلسي” الأميركية أن سياسات الولايات المتحدة في ليبيا كانت خاطئة وستُعزز أهداف روسيا والجهات الفاعلة الأخرى التي تضع عينها على ملفات الطاقة والوجود العسكري والموقع الاستراتيجي للبلاد.

وأشارت المؤسسة، في تقرير، إلى أن روسيا والدول الفاعلة الأخرى أقل قلقًا بشأن تأجيل الانتخابات في ليبيا حيث ينصب تركيزهم على الأبعاد الاقتصادية والاستراتيجية في ليبيا حيث سعت في سبيل ذلك إلى استخدام موارد محدودة نسبيًا للتأثير على الأوضاع الميدانية داخل الأراضي الليبية.

وأضاف التقرير أن روسيا تسعى إلى إقامة وجود مماثل لسوريا لها في ليبيا لتوسيع فرص وصولها إلى البحر المتوسط ولردع الوجود والنفوذ الأميركي والغربي ومدّ نفوذها السياسي والاقتصادي ليشمل قطاع النفط والغاز في ليبيا حيث يمكن لروسيا أن تمنع ليبيا من الاندماج في سوق الطاقة الناشئة في شرق البحر الأبيض المتوسط وجنوب أوروبا لقطع الطريق أمام خصومها الذين يعتمدون على الغاز الروسي.

واعتبر التقرير أن نشر تركيا قواتها ، بما في ذلك الطائرات بدون طيار، إلى جانب المرتزقة السوريين في ليبيا يهدف بدوره لتحقيق مصالحها السياسية والاقتصادية، خاصة بعد أن أقدمت أنقرة في عام 2019 على إبرام اتفاق بحري مع حكومة الوفاق والذي يعد بمثابة حق نقض جغرافي لكل من خط أنابيب غاز شرق المتوسط ، ووسيلة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمنع ليبيا من الاقتراب من مصر وعرقلة احتمال انضمامها لمنتدى غاز شرق المتوسط.

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