انخفاض الدولار واستقرار اليورو والإسترليني في السوق الموازية

هبط متوسط سعر صرف الدولار قرشًا خلال تعاملات مطلع الأسبوع، السبت، في السوق الموازية، مسجلًا 4.94 دينار، مقارنة بـ4.95 دينار وهو السعر الذي أُغلق عليه تعاملات الأسبوع الماضي.

وثبت سعر اليورو عند 5.50 دينار، كما بقي سعر الإسترليني عند مستوى 6.57 دينار المسجل الخميس، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

واستقرت الليرة التركية عند 0.36 دينار، والدينار التونسي عند 1.72 دينار.

وعلى صعيد المعادن النفيسة، ثبت سعر كسر الذهب (عيار 18) عند 207 دنانير.