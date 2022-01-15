الجيش ينتهي من صيانة مقرات الإمداد والتموين بالمنطقة الجنوبية

العنوان-سبها

أعلن مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة، اللواء خالد المحجوب، انتهاء أعمال صيانة عدد من مقرات الإمداد والتموين بالمنطقة الجنوبية؛ وذلك في إطار إعادة تفعيل فرع هيئة الإمداد والتموين.

وأوضح المحجوب أنه تم صيانة مقر الإدارة ومخزن لحفظ التموين الجاف والطازج ومخزن للمهام.

ونقل المحجوب عن آمر فرع الإمداد والتموين الجنوبية قوله: “إن الصيانة تمت بدعم من آمر عمليات الجنوب وآمر فرع سبها واللواء طارق بن زياد المعزز حيث تمت صيانة البوابة الرئيسية ومقر الإدارة وبعض المخازن”.

وأكد خلال كلمته إن فرع الإمداد والتموين بالمنطقة الجنوبية يقوم بتقديم التموين لجميع المناطق العسكرية بالجنوب في منطقة سبها العسكرية ومنطقة الشاطئ العسكرية ومنطقة مرزق العسكرية ومنطقة أوباري غات.

وجدد آمر الفرع تأكيده أن فرع الإمداد والتموين بالمنطقة الجنوبية يقوم بتزويد جميع التموين لقوات المسلحة العربية الليبية القادمة من خارج سبها والمكلفة بإعمال بالجنوب والمتمركزة في قاعدة تمنهنت الجوية.