البعثة الإيطالية في مصراتة تواجه مشكلات لوجستية وأمنية

أفاد موقع “انفو ديفيسا” الإيطالي أن السلطات الليبية أجّلت منح تأشيرات سفر لأعضاء البعثة الإيطالية المتمركزين في مدينة مصراتة، بالإضافة إلى عراقيل أخرى.

وأضاف الموقع، نقلاً عن تصريحات لأحد جنود الحراسة الإيطاليين، أن السلطات الليبية ألغت رحلتيْن يوميْ 5 و11 يناير الجاري، كما منعت وصول الإمدادات القادمة من إيطاليا وحظرت على الجنود الإيطاليين ارتداء الزي العسكري الخاص بهم أو حمل السلاح.

وأشار الموقع إلى دخول وحدات من الأمن الليبي إلى مستودع الأسلحة الخاص بالبعثة وتصوير ما بداخله من معدات عسكرية وأسلحة مما عرض وحداث البعثة للخطر، وهو ما عدّه السيناتور الإيطالي “بيترو جياكومو” تقليلاً من شأن الجيش الإيطالي ووحداته العسكرية، منتقدًا سلطات بلاده التي لم تُعر هذه التصرفات من قبل الجانب الليبي؛ أي اهتمام.

يُذكر أن البعثة الايطالية المتواجدة في مدينة مصراتة تحت غطاء إنساني؛ يتمثّل نشاطها في خدمات الدعم الطبي والمستشفى ميداني، وتضم عسكريين يتجاوز عددهم 250 جنديًا، وفق الموقع الإيطالي.

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