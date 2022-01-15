هيومن رايتس ووتش: مجموعات مسلحة تابعة لحكومة الدبيبة احتجزت 12,300 شخصًا بينهم نساء وأطفال

أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش، أن حكومة عبد الحميد الدبيبة المؤقتة كانت مهمتها إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في ليبيا يوم 24 ديسمبر ولم تُنجزها.

وأوضحت في تقريرها عن عام 2021م، أن مجلس النواب أقر قوانين الانتخاب الرئاسية والبرلمانية، إلا أن مجلس الدولة اعترض عليها بحجّة عدم التشاور.

وأكدت منظمة هيومن رايتس ووتش، أن المجموعات المسلحة التابعة لحكومة الدبيبة احتجزت 12,300 شخصًا بينهم نساء وأطفال في 27 سجنًا، لافتة إلى أن 41% منهم مُحتجزون تعسفيًا.

وأفادت بأن المهاجرين وطالبي اللجوء، تعرضوا للاحتجاز التعسّفي، وسوء المعاملة، والاعتداء الجنسي، والابتزاز من قبل جماعات تابعة لوزارة الداخلية، وأعضاء في جماعات مسلّحة، ومهرّبين.