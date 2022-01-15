بالعون: ستيفاني تواصلت مع عقيلة صالح لتنفيذ أمر دُبّر بليل

أعربت عضو مجلس النواب أسمهان بالعون عن خشيتها من انهيار جهود الوصول لخارطة طريق جديدة عقب تواصل مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز برئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

وقالت بالعون في تصريحات لقناة “ليبيا الأحرار” – الذراع الإعلامية للإخوان المسلمين في ليبيا – إن لجنة خارطة الطريق التابعة لمجلس النواب أنهت مهامها، غير أن وليامز تواصلت مع رئيس المجلس عقيلة صالح لتنفيذ أمر دُبّر بليل، وفق تعبيرها.

وأشارت بالعون إلى أن أعضاء مجلس النواب يرغبون في خارطة طريق جديدة للمرحلة، فيما تصر وليامز على التمسك بخارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار، حسب قولها.